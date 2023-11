Ecco la conferenza stampa integrale del giocatore dell’Inter Carlos Augusto alla vigilia della gara contro il Benfica

Le parole dell’esterno dell’Inter Carlos Augusto alla vigilia della sfida contro il Benfica di Champions League.

PRIMI MESI ALL’INTER – «Sono stati fantastici, era un mio obiettivo personale. Mi trovo bene con lo staff, col mister, con il gruppo, che è devastante».

DIMARCO – «Ottimo, come con tutti. Sono amico di tutti, non c’è concorrenza per il ruolo. Sono amico di tutti e voglio fare gruppo».

NAZIONALE – «È stato un sogno, volevo indossare quella maglia e spero di poter continuare a farlo, dovrò dimostrarlo ogni giorno col mio lavoro di meritarlo. So che tante potenzialità, posso migliorare ancora».

BENFICA – «Non possiamo scegliere gli avversari… Loro giocano bene, noi abbiamo preparato bene la gara e a prescindere da chi gioca siamo l’Inter, dobbiamo sempre puntare a vincere. A prescindere dalla qualificazione, queste partite sono importanti. Loro giocano in casa e noi dovremo scendere in campo concentrati e dovremo pensare a fare la nostra partita».

CARLOS AUGUSTO CONTRO DIMARIA – «L’ho fatto anche l’anno scorso, contro la Juventus. Non ci sono segreti, bisogna entrare concentrati in partita. Lui punterà a fare bene per il Benfica, io dovrò pensare a fare bene per l’Inter».

GIRONE E VOGLIA DI VINCERE – «È quello che ho già detto, l’Inter gioca sempre per vincere, a prescindere dalla classifica: puntiamo sempre al primo posto, domani sappiamo che non sarà facile ma cercheremo di fare del nostro meglio».

