Il giornalista Impallomeni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara di Champions League dell’Inter

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato dell’Inter in ottica Champions League

«Per un club andare fino in fondo in Champions sono soldi, ma non sai se puoi vincere. La seconda stella avrebbe un sapore diverso e i tifosi aspettano più quella che altro. Quindi direi meglio la seconda ipotesi, per saldare il conto emozionale che si porta dietro Inzaghi dal suo primo anno all’Inter».

