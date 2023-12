È stato senza dubbio uno dei peggiori in campo di Benfica Inter: ecco il giudizio e le pagelle dei quotidiani sportivi su Davy Klaassen

Simone Inzaghi lo ha lanciato da titolare in Benfica Inter di ieri sera, ma Davy Klaassen non ha colto l’opportunità data dal proprio tecnico. L’olandese ex Ajax è stato sicuramente tra i peggiori in campo: queste le pagelle nei suoi confronti da parte dei quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport: 4,5 – Come fa uno con più di 120 gare internazionali a essere così totalmente avulso dal gioco? Gli altri risorgono, lui passeggia.

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

L’articolo Benfica Inter, le pagelle di Klaassen: insufficienze pesantissime proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG