Il difensore dell’Inter, Yan Bisseck, è intervenuto così sui propri social dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri contro il Benfica

Intervenuto sui propri social, Yann Bisseck ha espresso le proprie emozioni e sensazioni dopo il pareggio in Benfica Inter di ieri sera in Champions League. Il difensore centrale tedesco è stato lanciato da titolare da Simone Inzaghi ed è rimasto in campo per tutti i 90 minuti per la prima volta in stagione (ieri era una giornata speciale per lui, in quanto era il suo compleanno).

LE PAROLE – « Grande ritorno della squadra »

