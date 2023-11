In occasione di Inter Women Milan ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in nerazzurro: Beatrice Merlo premiata da Marotta

Una dei pilastri dell’Inter Women, Beatrice Merlo, ha raggiunto le 100 presenze in nerazzurro e lo ha fatto in una partita speciale: il derby vinto contro il Milan. Il difensore dell’Inter è stato premiato dall’AD nerazzurro Beppe Marotta. Questo il comunicato del club nerazzurro.

Scendendo in campo da titolare nel derby vinto per 1-0, Beatrice Merlo ha giocato la sua centesima partita con la maglia dell’Inter tra Serie A e Coppa Italia. Un momento importante che il difensore ha celebrato sul campo insieme alla squadra e nella giornata di oggi all’Inter HQ con la consegna da parte del CEO Sport Giuseppe Marotta di una teca celebrativa dedicata al prestigioso traguardo raggiunto.

Il suo debutto in nerazzurro in Serie A è avvenuto il 14 settembre 2019, nella sfida casalinga con l’Hellas Verona. In carriera con la maglia nerazzurra ha realizzato tre gol. Nella stagione 2023/24 con l’Inter ha collezionato complessivamente fino a questo momento 7 presenze.

100 presenze e un giorno speciale per festeggiare il prestigioso traguardo nerazzurro.

