L’ex presidente dell’Inter, Erick Thohir, ha detto la sua sull’arrivo di Radja Nainggolan nel campionato indonesiano

Intervenuto ai microfoni di un canale locale, il presidente della Federcalcio indonesiana ed ex patron dell’Inter, Erick Thohir, ha commentato così la decisione di Radja Nainggolan di venire a giocare nel campionato indonesiano.

LE PAROLE – «Apprezzo la decisione di Radja Nainggolan. La sua presenza in Lega 1 renderà sicuramente questo campionato ancora migliore. Come ho più volte sottolineato, dobbiamo rendere la Lega indonesiana il miglior campionato del sud-est asiatico, gestito in modo professionale, non devono esserci partite truccate e, cosa non meno importante, tutti gli spettatori e i tifosi devono tornare a casa sani e salvi».

L’articolo Thohir entusiasta: «La presenza di Nainggolan renderà il campionato migliore» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG