L’allenatore Serse Cosmi ha voluto dire la sua sul pareggio ottenuto ieri sera dall’Inter in Champions League contro il Benfica

Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, Serse Cosmi ha detto la sua su Benfica Inter.

LE PAROLE – «È chiaro che il 3-0 lo stavo guardando ed era inaspettato. Non pensavi che, pur con tanti giocatori che abitualmente non giocano, poteva succedere. Era inaspettato quel 3-0 ed era un preludio a una giornata comunque negativa. Invece è venuta fuori la qualità e il carattere di una squadra, che sta trovando tanta continuità nelle situazioni tecnico-tattiche ma anche caratteriali. L’Inter ne sa uscire come fatto contro la Real Sociedad e in altre occasioni. Forse solo contro il Sassuolo non è riuscita a venirne fuori. E si è visto anche a Torino contro la Juventus cosa riesce a fare. L’Inter sta dimostrando anche questa continuità caratteriale non indifferente. Il 3-3 così assume un significato enorme».

L’articolo Cosmi elogia l’Inter: «Col Benfica è venuta fuori la qualità ed il carattere della squadra» proviene da Inter News 24.

