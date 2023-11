Ha deciso Benfica Inter con il suo gol del 3 a 3 realizzato su rigore: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Alexis Sanchez

Prestazione abbastanza positiva per Alexis Sanchez in Benfica Inter di ieri sera. Il cileno ha deciso il match di Champions League trasformando il calcio di rigore che ha portato in parità i nerazzurro, completando una clamorosa rimonta. Queste le pagelle dei quotidiani sportivi nei suoi confronti.

Gazzetta dello Sport: 6,5 – Una trottola che gira senza costrutto per 45′, ma poi si ricorda di avere sangue latino: sradica una palla a Neves con vigore e segna il rigore tra un mare di fischi.

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5 – Nel primo tempo soffre anche se non gli manca la voglia. Gelido dal dischetto.

L’articolo Benfica Inter, le pagelle di Sanchez: si ricorda di avere il sangue latino proviene da Inter News 24.

