Domenica sarà il giorno di Napoli Inter: se i nerazzurri si sono allenati ad Appiano Gentile, discorso diverso va fatto per i partenopei

Dopo aver giocato ieri sera in trasferta contro il Real Madrid in Champions League, Walter Mazzarri ha concesso un giorno di riposo al suo Napoli in vista del match di domenica sera contro l’Inter in campionato.

A Castel Volturno si sono visti soltanto gli infortunati, che hanno continuato il loro lavoro personalizzato verso il recupero. Gli allenamenti dei partenopei per la sfida contro i nerazzurri riprenderanno da domani.

L’articolo Napoli Inter, niente allenamento per la squadra di Mazzarri: le ultime proviene da Inter News 24.

