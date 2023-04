Riuscirà il centrocampista dell’Inter Calhanoglu a recuperare in vista della sfida di Champions League contro il Benfica

La priorità dell’Inter è quella di arrivare contro il Benfica nella maniera migliore possibili, e su tutti ci sarebbe anche la speranza di recuperare il centrocampista turco Calhanoglu: fondamentale per il gioco interista.

Secondo quanto riportato da Simone Togna, così com’è stato per Skriniar, ha svolto un lavoro differenziato, ma le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno per capire se verrà convocato anche solo all’ultimo momento.

L’articolo Benfica-Inter, riuscirà a recuperare Calhanoglu per la Champions? proviene da Inter News 24.

