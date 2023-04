In vista della sfida di Serie A tra Inter e Salernitana, Romelu Lukaku potrebbe partire titolare dal primo minuto

Come riportato da Sky Sport, salgono le quotazioni per quanto concerne una possibile maglia da titolare in vista di Salernitana–Inter sono molto alte per il centravanti belga Romelu Lukaku.

Simone Inzaghi è assai intenzionato a dare un’altra chance al belga per riuscire a fargli ritrovare quella continuità che serve alla causa nerazzurra, nonostante il goal contro la Juventus (e le altre polemiche).

L’articolo Salernitana-Inter, Lukaku titolare davanti? La situazione proviene da Inter News 24.

