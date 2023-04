L’ex giocatore dell’Inter Mudingayi ha voluto commentare così l’episodio allo Stadium nei confronti di Romelu Lukaku

Ai microfoni de L’Interista, l’ex giocatore dell‘Inter Mudingayi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di Romelu Lukaku dopo i fatti accaduti ieri sul campo della Juventus.

LE PAROLE – «Lui ha preso l’ammonizione dopo l’esultanza che ha fatto. L’arbitro doveva capire il perché ha avuto quella reazione. Ammonire il giocatore dopo l’esultanza secondo me è stato un po’ severo. Non è bello stare in campo a fare ciò che ami e sentire certe cose».

L’articolo Mudingayi su Lukaku: «L’arbitro doveva gestire meglio la situazione» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG