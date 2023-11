Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi sulla formazione di domani: enorme possibilità di vedere Sanchez titolare

Nella conferenza stampa pre Benfica Inter, Simone Inzaghi ha parlato anche di Alexis Sanchez e della possibilità di giocare.

SANCHEZ – «Domani penso che possa giocare dall’inizio, ha avuto un problema dopo le due partite con la nazionale, è stato tre giorni a curarsi e ieri ha fatto un allenamento parziale. Oggi si è allenato in gruppo, domani penso possa giocare. Noi sappiamo che si sta allenando e comportando benissimo, siamo tutti molto contenti. La sua condizione andrà sempre a migliorare, perché fortunatamente è riuscito a non avere intoppi, a parte un problemino negli ultimi tre giorni, perché per lui era importante lavorare in gruppo, che non è lo stesso da solo. Per quanto riguarda la nazionale cilena, sono cose di cui in questi giorni non ho avuto modo di parlare con Alexis. Lo farò».

QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI INZAGHI

L’articolo Benfica Inter, Sanchez titolare? Le parole di Inzaghi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG