Le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro Carlos Augusto a Sky Sport in vista della gara di Champions tra il Benfica e l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Carlos Augusto ha parlato del match di domani tra Inter e Benfica:

BENFICA INTER – «Sappiamo la storia del Benfica, dei loro tifosi, che in casa gioca bene. Sono felicissimo di far parte dell’Inter e di giocare in Champions. Se giocherò domani spero di dare il mio contributo per fare una grande gara».

PRIMI MESI IN NERAZZURRO – «C’è stato questo periodo, ma è stato molto veloce. L’importante è che la mia famiglia e i miei amici siano al mio fianco, sono molto grato a loro. Ho lavorato tanto per questo obiettivo, spero di continuare a questi livelli per fare una grande carriera. Ogni volta che vai in una squadra nuova ci sono difficoltà. Però se hai la testa giusta e hai fiducia in te stesso puoi fare grandi cose. Quando sono arrivato lo staff mi ha aiutato tantissimo, il gruppo è stato devastante con me. Spero di migliorare ancora».

SECONDA STELLA O CHAMPIONS – «Domanda difficile, sono due cose bellissime. Ma è sempre meglio vincere trofei, quindi dico la seconda stella».

L’articolo Carlos Augusto su Sky Sport: «Sogno la seconda stella con l’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG