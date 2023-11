Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi sulla sfida contro il Benfica ai microfoni dei canali ufficiali della squadra

Ai microfoni di Inter TV, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha voluto parlare di Benfica Inter,

BENFICA – «Il Benfica lo conosciamo, è primo in classifica, è campione del Portogallo, l’anno scordo ha fatto un percorso europeo strepitoso. Sappiamo che ha tantissima qualità, vorrà fare di tutto per rimanere in Europa. Dovremo fare una partita da vera Inter. Sappiamo che hanno qualche defezione e che faranno qualche cambiamento, lo sarà anche per noi, ma hanno tantissima qualità, ci siamo già affrontati 3 volte in 6 mesi. Bisogna prepararsi nel migliore dei modi».

TRA CAMPIONATO E CHAMPIONS – «La trasferta contro il Napoli? Sarà importantissima, ma siamo focalizzati sulla partita di Lisbona. Sappiamo che domenica andremo a Napoli, ma ci penseremo con calma, come abbiamo fatto in questo nostro cammino lungo. Si guarda partita dopo partita».

