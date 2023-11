Le parole del presentatore Enzo Iacchetti, grande tifoso dell’Inter, nei confronti di San Siro e del nuovo stadio nerazzurro

Tramite Fanpage, Enzo Iacchetti ha voluto parlare dell’Inter in ottica stadio: San Siro o nuovo impianto.

«Non ha senso spendere soldi per fare un impianto di 40mila posti quando al Meazza per tutte le partite hai 70mila persone. Va un po’ rimodernato, ma non così tanto. È talmente sacro che cambiarlo è da irresponsabili. So che l’Inter è abbastanza intenzionata a trasferirsi, ma secondo me è una sciocchezza e posso dirlo anche a Marotta, a Zhang e a Zanetti. Non cambiate San Siro perché è la casa dei colori nerazzurri. Poi ogni tanto ospitiamo i cugini, ma va bene così. E poi quando lo facciamo questo stadio? È come il ponte di Messina, non serve a niente».

L’articolo Iacchetti su San Siro: «Non concordo sul nuovo stadio per l’Inter» proviene da Inter News 24.

