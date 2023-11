Inzaghi a Sky: «Troveremo una squadra che vuole restare in Europa, uno stadio caldo». Le parole del tecnico nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha parlato del match di domani tra Inter e Benfica:

RISCATTO – «Loro hanno voglia di rivalsa Troveremo una squadra che vuole restare in Europa, uno stadio caldo. Servirà una partita importante sapendo che siamo qui a giocarci una qualificazione ottenuta. Siamo contenti del percorso ma il lavoro non è finito, c’è un primo posto da conquistare ma la Real Sociedad sta facendo cose buone».

AUDERO – «Sta lavorando bene e si è guadagnato questa chance. Volevo farlo prima ma Sommer non aveva bisogno di riposo. Audero cerca di mettermi in difficoltà ogni giorno e siamo contenti di lui».

TURNOVER – «Sono otto-nove mesi in cui cambio spesso, non è una novità quando ho tutti a disposizione. Giusto che giochino tutti, li ho sempre cambiati indipendentemente dalla qualificazione ottenuta».

SECONDA STELLA O CHAMPIONS – «Io spero in più partite possibili come negli ultimi anni abbiamo fatto, trofei vinti e soddisfazione per il traguardo degli ottavi e per la qualificazione al Mondiale per club importantissimo per l’Inter e i suoi tifosi».

CRITICHE – «Dipende, se si vuole leggere o sentire le critiche. La squadra è stata matura, nonostante il gol subito siamo rimasti in partita, lucidi e sulle distanze, abbiamo segnato anche se non era semplice. Potevamo fare di più nel secondo tempo ma si era accumulata la stanchezza e ci siamo accontentati del risultato».

