La stella del Benfica e del Portogallo femminile Jessica Silva, ha commentato sui propri canali social i bombardarmenti sulla Striscia di Gaza di questi giorni, invocando un cessate il fuoco. Di seguito le sue parole

«Devo confessare che all’inizio ho cercato di non prendere una parte, se si può parlare di parti. Sapevo che mi avrebbe portato qualche problema e tanti dm piena di odio e senza comprensione. Ma ora voglio dire senza paura o esitazione che quello che sta succedendo nel mondo mi spezza il cuore. Stiamo perdendo la nostra umanità. Ma esiste davvero? Non riesco a capite come mai molte persone non ne parlino. Probabilmente è la peggiore situazione umanitaria che abbia mai visto accadere. Questo ‘conflitto’ può esistere da molti anni, ma non ho mai visto con i miei occhi quello che sto vedendo ora. È un’atrocità che va oltre la tristezza. Molto oltre.

Stiamo assistendo all’annientamento delle persone. Sai come si chiama questo? G-E-N-O-C-I-D-I-O! Migliaia e migliaia di bambini che muoiono… Donne e uomini devastati e massacrati… Che razza di mondo è questo? Dobbiamo continuare a ignorare la situazione? Dobbiamo continuare a guardare altrove consapevolmente? Smettiamola. Non c’è altra soluzione che un cessate il fuoco. Credo che l’unico modo per salvaguardare vite e proteggere innocenti sia un accordi di pace che ponga fine all’occupazione e garantisca libertà e indipendenza a tutti.

Per questo, è importante che tutti abbiamo un po’ di empatia e ne parlino invece di chiudere gli occhi. Insieme possiamo avere un impatto significativo».

