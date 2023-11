L’ex centrocampista Massimo Mauro ha detto la sua su come bianconeri e nerazzurri si avvicinano al Derby d’Italia.

Massimo Mauro su La Repubblica ha parlato dell’ultimo turno di Serie A con vista sul big match che si giocherà fra 2 week end. “Dimarco ha fatto veramente un gol alla Maradona. Lui è uno dei giocatori con maggior tecnica del nostro campionato e quindi non è tanto la bellezza del tiro, che è nelle sue corde, a essere rilevante. La bravura sta nella capacità di correre tenendo la testa alta e calciare tenendo sotto controllo il portiere. Veramente eccezionale”.

Sui ciociari

“Bene il Frosinone, che ha fatto capire perché abbia 15 punti in classifica. I ciociari sono stati penalizzati dall’uscita di Mazzitelli, un ragazzo che potrebbe aspirare alla Nazionale per come sta giocando”.

esultanza gol Federico Dimarco

Su Juve-Inter

“Comunque l’Inter, se è mentalmente nella partita vince, almeno in Italia. Rischia solo in caso di deconcentrazione. Difficilmente questa mancherà alla capolista dopo la sosta, quando affronterà la Juventus: i nerazzurri partono favoriti anche se giocheranno fuori casa, perché hanno fatto un cammino con meno problemi. E poi la squadra è proprio più forte negli uomini chiave. Comunque la Juve è lì. Il Cagliari (a proposito, turno nel quale le piccole hanno messo in difficoltà le grandi) ha incartato la partita nel primo tempo alla squadra di Allegri, che però nella ripresa ha legittimato la vittoria creando 4 nitide palle gol”.

L’articolo Mauro: “Dimarco ha fatto un goal alla Maradona, l’Inter in Italia vince se è mentalmente dentro la gara” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG