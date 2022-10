L’arbitro Jovanovic sarà il fischietto di Benfica-Juventus, prossimo match dei bianconeri nel girone di Champions League

La Juventus si prepara martedì ad affrontare il Benfica in una partita decisiva per le sorti del girone dei bianconeri in Champions League.

La verrà arbitrata dal serbo Jovanovic, che già aveva diretto i bianconeri nella sconfitta dello scorso anno con il Chelsea. Assistenti Stojković e Mihajlović, quarto uomo Marković. Al VAR Fritz e all’AVAR Kavanagh.

L’articolo Benfica Juve, l’arbitro del match sarà Jovanovic proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG