Divock Origi apre il suo conto di gol nel Milan nella vittoria contro il Monza. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 7: «Si muove niente male il vice Giroud: punto di riferimento per aprire spazio terminale centrale. Manovra e area. Sta entrando negli schemi. Il gol da fuori, senza schemi, è splendido.»

Tuttosport, 7: «Un altro mondo rispetto a Giroud: tanto quell’altro è gravitazionale in quanto consente ai satelliti rossoneri di girare intorno, quanto lui è isolato nel cosmo. E infatti le cose migliori le fa nel breve intorno a se stesso, come il primo gol in rossonero: sassata solipsista dal limite dell’area»

Corriere della Sera, 7: «Movimento, idee, la giocata del raddoppio, più la rete che chiude la partita. Finalmente.»

