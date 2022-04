L’allenatore del Benfica Nelson Verissimo ha parlato del suo attaccante Darwin Nunez facendone una valutazione stratosferica.

L’attaccante del Benfica Darwin Nunez è stato accostato anche a big italiane ma probabilmente è già troppo tardi, basta sentire cosa dice il suo allenatore Nelson Verissimo. “Darwin Núñez? Vale quanto João Félix. Quanto pensate possa valere un giocatore con doti simili? Darwin è un attaccante eccellente, sta mostrando tutte le sue doti e per di più è ancora molto giovane, con un potenziale da coltivare ancora piuttosto importante”.

Champions League

“In questa annata sportiva ha fatto il cosiddetto salto di qualità anche in Champions League ed è assolutamente normale che susciti l’interesse dei top club del continente. Ciò che credo, e spero come allenatore e tifoso del Benfica, che per portarlo via da qui ci voglia un’operazione simile a quella che ha portato João Félix in Spagna“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG