Davide Lippi, agente di Giorgia Chiellini e Spinazzola parla dei suoi due assistiti a SkySport. Inevitabile la domanda sul futuro del capitano della Juventus: “No, del futuro di Chiellini non sappiamo ancora niente. È concentrato sul finale di stagione, oggi non è ancora nel momento di parlare del futuro. America? È un atleta internazionale, non si sa la destinazione che può avere. Ci sono tante realtà che possono avvicinarsi. Ci sarà tempo e modo di sedersi e valutare. Con un campione del genere le cose si fanno con calma.”

Leonardo Spinazzola

Questo invece il commento su Spinazzola: “Sta bene mentalmente e fisicamente, ha bisogno di mettere minutaggio. Ha un sorriso e un entusiasmo contagioso. Rivederlo così è una gioia immensa. Il calcio italiano ha bisogno di giocatori come lui.” Conclude così l’agente Davide Lippi.

