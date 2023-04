Benitez difende Allegri: «Grande lavoro, difficile rispondere a certe domande dei giornalisti». Così il tecnico spagnolo

Rafa Benitez ha parlato a DAZN nel post partita di Juve-Napoli.

Queste le sue parole su Allegri: «È molto difficile rispondere alle domande dei giornalisti a fine gara. Lui ha fatto una grande lavoro con la squadra, però perdere la partita alla fine e dover rispondere alle vostre domande che sono difficili non è semplice perché bisogna essere tranquilli e sereni. Lui ha detto che non si può spiegare tutto. Fare domande è il vostro lavoro, ma per noi non è semplice. In Inghilterra fanno domande più semplici, voi fate domande tattiche ed è più difficile. Perché se io spiego le mie scelte tattiche nella prossima partita l’allenatore avversario lo saprà».

