Allegri a Sky: «La prestazione non conta, serviva il risultato». L’analisi e le parole dell’allenatore dopo Juve Napoli

Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare Juve Napoli.

L’ANALISI – «Sono contento della prestazione, ma non conta niente, bisognava far risultato. Sul gol siamo stati un po’ polli e ingenui. E’ mancata un po’ di esperienza in quel momento lì. Siamo capitolati dopo aver fatto una partita importante contro un Napoli forte».

L’ERRORE SUL GOL – «Cuadrado era alto, si sono fermati. E’ normale che quando hai giocatori non abituati a giocare queste partite e a leggere le situazioni può capitare. Però la squadra ha fatto bene, Rugani ha fatto una partita straordinaria, non giocava da tanto, insieme a Gatti. Tutta la squadra ha fatto bene contro un Napoli forti».

FATTORE STANCHEZZA – «Si ha inciso, però avevamo avuto situazioni favorevoli nel primo tempo. Nel secondo abbiamo avuto difficoltà, dovevamo essere più lucidi e incisivi. Dobbiamo pensare alla partita di mercoledì, veniamo da un periodo importante, dobbiamo continuare, dobbiamo ritornare a vincere in campionato, siamo a 2 punti dal secondo posto e abbiamo vantaggio sulla quarta».

L’INTER CON LUKAKU – «Mercoledì c’è l’Inter, Lukaku, lo troveremo. Dovremo essere molto bravi a fare una bella partita. Per le decisioni prese ci sono gli organi di competenza, noi accettiamo tutto perché abbiamo speso tante energie durante questi 4 mesi per stare dentro la stagione. E quindi bisogna pensare al calcio, al campo e a recuperare energie».

NERVOSISMO TRA LE PANCHINE – «Sulla panchina mi viene da sorridere perché parlano tutti…dovrei dire delle cose, ma non posso fare niente. Parlano tutti, anche lì bisogna essere abituati. Anche questo fa parte del gioco».

