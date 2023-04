Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli ha parlato dopo la vittoria dei partenopei in casa della Juventus

Giovanni Di Lorenzo, a Dazn, ha parlato dopo Juve Napoli.

ESULTANZA POST PARTITA – «Sicuramente è una vittoria importantissima, abbiamo festeggiato nello spogliatoio perchè ci avvicina al nostro sogno. Vincere qui non è mai facile, siamo tutti contenti».

POST DELUSIONE CHAMPIONS – «Sicuramente quella è stata una partita dove volevamo passare, in una competizione importante e in uno scontro alla pari. Dispiace essere usciti in quel modo, ma lo abbiamo fatto giocando due grandi partite contro una grande squadra. Poi ci siamo tuffati a preparare questa, le grandi squadre guardano a quello che devono fare. Stasera abbiamo dimostrato di essere una grande squadra».

ROSA DI GIOCATORI DECISIVI – «E’ stata una costante questa qualità dei subentrati, in ogni gara hanno sempre dato una grande mano. Con i 5 cambi si svolta la partita, cambi metà formazione. Ogni volta, chi entra, dà un contributo incredibile. E’ una vittoria che ci avvicina al nostro obiettivo. E’ un percorso che parte da lontano, ora ci leviamo le soddisfazioni».

EMOZIONI SCUDETTO – «A pensarci mi fa strano essere il capitano, il primo dopo Maradona ad alzarlo. Sarà un’emozione incredibile, specialmente se ripenso al percorso che mi ha portato ad essere qui. Io e i miei compagni ci godiamo queste soddisfazioni dopo un percorso positivo».

The post Di Lorenzo a Dazn: «Festa negli spogliatoi, il sogno è ad un passo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG