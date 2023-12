Ismael Bennacer ha parlato a Milan TV dopo la vittoria dei rossoneri contro il Frosinone. Queste le sue dichiarazioni

Ismael Bennacer a Milan TV dopo Milan Frosinone.

PAROLE – «È stato un periodo duro, ma è passato velocemente perché ero sempre attaccato alla squadra. Ho lavorato tantissimo per questo giorno e oggi si riparte. Non ho avuto parole al mio ingresso col pubblico in piedi, non posso descriverlo: ero molto felice e orgoglioso. Voglio dare ancora di più per i tifosi, perché loro sono sempre qui al nostro fianco».

The post Bennacer a Milan TV: «Tifosi in piedi per me? Non ho parole, voglio dare ancora di più per loro» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG