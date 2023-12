Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan contro il Frosinone. Le parole dell’allenatore

Le parole di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan contro il Frosinone. Cosa ha detto l’allenatore:

«La squadra ha cercato sempre di proporre gioco. Turati non ha fatto grandi parate, ma loro sono stati veramente bravi e concreti come nel secondo gol con Pulisic. Potevamo essere in vantaggio al 40esimo e poi ci siamo trovati sotto dopo due minuti. Non voglio parlare di episodi, ma dovremo essere più bravi noi a farli girare a nostro favore perché loro hanno i campioni, noi siamo stati un po’ giovani, un po’ smaliziati»

ERRORE DI CUNI – «Forse poteva mettersi meglio, ma viene dalla Serie C tedesca e certi errori lo miglioreranno in futuro»

GELLI– «Sono molto contento, si è allenato solo ieri con noi e gli ho chiesto come stesse prima di entrare. È entrato veramente bene, ha fatto anche il terzino ad un certo punto della gara. Reinier ha avuto qualche problemino muscolare»

RENDIMENTO IN TRASFERTA – «Teniamoci 18 punti dai, non pensiamo a quelli fuori casa. Ditemi una partita in trasferta dove abbiamo sfigurato, tranne nei 20 minuti di Cagliari in cui c’è da mettere la testa sotto la sabbia. Non dimenticate mai da dove viene questa squadra. Però sì, dobbiamo migliorare fuori»

COSE POSTIVE – «Mi porto dietro una rosicata grande perché mi sembra di rivivere la partita con l’Inter. Il primo gol ha deciso il risultato. Abbiamo preso gol su assist di Maignan… La cosa bella è che ce lo aspettavamo pure. Pulisic ha fatto un gol da Champions League»

MERCATO DI GENNAIO – «Sono cose che andranno valutate, abbiamo perso Marchizza per tanto tempo, quindi qualcosa dovremmo andare a fare. Poi ora è prematuro anche per capire che giocatori prendere. Il ritorno è un altro campionato e vanno fatte considerazioni importanti»

The post Conferenza stampa Di Francesco post Milan Fiorentina: le parole dell’allenatore appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG