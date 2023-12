Bennacer lascia il Milan per la Coppa d’Africa Il rossonero ha già deciso. Le parole del centrocampista

Il centrocampista Bennacer ha parlato al Meet & Greet a Casa Milan per quanto riguarda la sua partecipazione alla Coppa d’Africa.

PAROLE – «Coppa d’Africa Non so ancora se sarò convocato ma quando ti chiama la Nazionale, se stai bene, è dura rifiutare. Non ho scelto io di mettere la coppa D’Africa a gennaio. Se mi chiamano andrò».

