Popovic Milan, l’affare non è chiuso! Piomba questa squadra di Premier. Le ULTIME sul talentino serbo

Sembrava tutto fatto tra il talento Popovic e il mercato Milan.

Ma come riportato da Matteo Moretto, il 17enne è extracomunitario e il club rossonero non sarebbe convinto di occupare l’ultimo slot rimanente per il tesseramento del giocatore. Inoltre sul serbo, nelle ultime ore, si sarebbe intromesso il Manchester City che vuole inserirsi nella trattativa.

