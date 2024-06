L’estremo difensore brasiliano sembra allontanarsi dai nerazzurri: Marotta e Ausilio guardano in Italia per il nuovo vice-Sommer.

Il portiere dell’Athletico Paranaense Bento Krepski ha parlato del suo futuro nella conferenza stampa relativa all’amichevole Stati Uniti-Brasile. “Sogno di giocare in Europa, ogni giocatore lo sogna e i migliori giocatori del mondo sono lì. Se ciò accadrà, sarà una cosa naturale. Se arriverà un’offerta penserò attentamente al mio futuro. È giocando che puoi guadagnare la convocazione in Nazionale e se andrò in Europa spero di continuare a giocare e a rappresentare la mia Nazionale. Festeggiare il compleanno in Nazionale è un bel regalo. Sto realizzando un sogno: essere qui, giocare la Copa América, sono felice. Certo sei lontano dalla famiglia, ma nel calcio è così e la gente è ormai abituata. Qui mi sono sentito accolto da tutti”.

Josep Martinez

La situazione

L’Inter ha iniziato a seguirlo un anno fa ma il club brasiliano non scende dalla sua valutazione di 20 milioni di euro, troppi per i nerazzurri. I dirigenti infatti non vogliono partecipare ad aste mentre l’Athletico Paranaense al momento non sembra far troppo caso al fatto che il portiere voglia cambiare squadra.

Le alternative

La Gazzetta dello Sport sostiene che in pole per la porta dell’Inter ci sia ora Josep Martinez del Genoa. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha fatto capire di non volerlo rinnovare: il prezzo quindi non può essere alto. La rosea ritiene che con 10 milioni di euro l’affare si possa fare ma non è escluso che i nerazzurri pensino ad inserire qualche contropartita tecnica.

L’articolo Bento: “Sogno di giocare in Europa” ma l’Inter si allontana e sonda altri obiettivi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG