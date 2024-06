Diventa sempre più difficile per i nerazzurri riuscire ad evitare la minusvalenza per quel che riguarda la cessione del Tucu.

Joaquin Correa torna all’Inter dopo un anno in prestito al Marsiglia in cui è riuscito a fare peggio dei primi 2 anni a Milano.

Classe solo a sprazzi

L’Inter sborsò più di 30 milioni per strapparlo alla Lazio, in coppia con Immobile e con Inzaghi in panchina aveva fatto faville arrivando in doppia cifra di goal in campionato. I nerazzurri stavano prendendo Marcus Thuram ma quest’ultimo si infortunò al ginocchio e quindi l’allenatore spinse per il Tucu. La prima stagione in nerazzurro parte benissimo con una doppietta a Verona che si rivelerà però un episodio quasi a sé stante; l’argentino incappa in diversi problemi muscolari che non gli fanno trovare continuità. La stagione successiva ha meno problemi fisici ma anche meno continuità di impiego per via del rendimento deludente; a sprazzi fa vedere di avere talento ma non basta. Al Marsiglia, infine, chiude la stagione con un doppio 0 alla voce goal e assist.

Joaquin Correa

Gli scenari

La Gazzetta dello Sport fa luce sul suo futuro ricordando come il contratto in scadenza nel 2025 ne rende impossibile la cessione in prestito. Per non fare minusvalenza i nerazzurri devono cederlo almeno per 10 milioni ma lo stipendio di 3,5 milioni a stagione non aiuta per niente. L’Inter insomma non ha “il coltello dalla parte del manico”, tutt’altro. Le squadre argentine che lo cercavano stanno raffreddando il loro interesse ma ora pare che le big turche Galatasaray e Fenerbahce stiano pensando a lui.

L’articolo Inter: altre due pretendenti per Correa, ecco la richiesta proviene da Notizie Inter.

