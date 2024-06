I nerazzurri cercano con insistenza un secondo portiere affidabile e sarebbero rimasti colpiti dall’estremo difensore rossoblù.

L’Inter quasi certamente non riscatterà Emil Audero e quindi quella del secondo portiere sarà una lacuna da risolvere necessariamente, forse l’unica del prossimo mercato estivo.

L’obiettivo

Josep Martinez del Genoa al momento sembra essere il nome più gradito a Marotta e Ausilio; restano sullo sfondo i vari Bento, Okoye e Mandas. Secondo FcInter1908.it questa può essere la settimana decisiva per l’avvio delle trattative ufficiali tra le due società: il portiere ha un contratto valido fino al 2025 che non ne rende per nulla proibitivo il prezzo.

Albert Gudmundsson

Gli scenari

L’Inter cercherà di capire a che condizioni si potrebbe metter su una trattativa: ai liguri potrebbe interessare qualche giocatore di proprietà dell’Inter anche se l’attaccante Martin Satriano sembra diretto all’estero. I rapporti tra le parti sono buoni e l’idea dei nerazzurri è quella di far fare a Martinez un anno di apprendistato alle spalle di Sommer visto che l’elvetico ha il contratto in scadenza nel 2025.

L’attaccante

All’Inter piace tanto anche Albert Gudmundsson, compagno di Martinez nel Grifone. In attacco però non c’è bisogno urgente di un’aggiunta vista la presenza di 4 elementi: tra l’altro il budget per una quinta punta al momento non c’è. Molto dipenderà da Marko Arnautovic: se arriveranno offerte per lui i nerazzurri le valuteranno ed in caso di cessione scatterà l’assalto all’islandese (sempre che non si sia già accasato altrove).

