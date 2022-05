L’attaccante del Real Madrid Karim Benzema è rammaricato per non poter giocare al Real Madrid con Kylian Mbappé.

Continua a far rumore il rinnovo fino al 2025 di Kylian Mbappé col Paris Saint Germain, ne ha parlato anche Karim Benzema a Telefoot dopo la vittoria della Champions League, i due sono molto amici. “Avrei voluto che Kylian potesse realizzare il suo sogno di giocare per il Real Madrid e avrei voluto che lo facesse insieme a me“.

Champions League

“Però ha scelto il Psg e dobbiamo rispettare la sua decisione, è molto giovane e su di lui ci sono già tante responsabilità. Anche se non giocheremo nello stesso club continueremo a divertirci con la Francia. Questa decisione non avrà conseguenze sul nostro rapporto, siamo buoni amici“.

