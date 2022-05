I nerazzurri hanno deciso che Stefano Sensi è fuori dal progetto tecnico, i suoi agenti sono stati avvertiti.

L’Inter ha preso la prima, drastica, decisione per la prossima stagione: secondo FcInter1908.it i dirigenti hanno comunicato all’entourage di Stefano Sensi che non fa più parte del progetto. L’ex Sassuolo quindi non verrà convocato neanche per il ritiro estivo, ora i suoi agenti cercheranno una nuova squadra che lo compri a titolo definitivo.

Simone Inzaghi Coppa

I nerazzurri non hanno ritenuto incoraggianti le 11 presenze con una rete collezionate dal giocatore da gennaio in poi in prestito alla Sampdoria; e pensare che c’è anche lui dietro l’ultima Coppa Italia vinta dalla squadra di Simone Inzaghi. Fu proprio Sensi a segnare il goal al 104′ che permise di eliminare l’Empoli agli ottavi. Prosegue dunque la discesa inesorabile del giocatore che si era “guadagnato” paragoni molto importanti nei primi mesi all’Inter, prima cioè che gli infortuni dessero una mazzata forse letale alla sua carriera.

