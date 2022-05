Il futuro dei giovani della Juventus è quasi stato deciso tra dirigenza e allenatore con gli agenti dei giocatori.

La Juventus ha a disposizione una quantità di talento veramente notevole come giovani. Ma capire se sono pronti o meno non è di certo semplice. Chi è più vicino per restare nella rosa di Allegri è senza dubbio Miretti. Il centrocampista piace ad Allegri sia come sostituto regista che soprattutto come mezzala. Crede che può far parte delle rotazioni, ma prima di decidere definitivamente aspetta di vedere quali acquisti si possono fare, prestito o riserva il futuro sarà bianconero.

Rovella rientra dal Genoa, verrà valutato da Allegri durante l’estate, ad oggi sempre una pedina di scambio per altri giocatori ma prima verrà valutato di presenza. Ranocchia rinnoverà il contratto e verrà ceduto in Serie A in prestito. Soulé è in bilico, l’opzione più probabile è il prestito in Serie A, ma verrà in ritiro con i bianconeri per tentare di convincere Allegri. Fagioli deve discutere il suo contratto con i bianconeri, ha già dichiarato apertamente che vuole giocare, l’opzione più probabile rimane rinnovo del contratto e cessione in prestito in una squadra che gli garantisca il posto da titolare, caso contrario cessione con controriscatto.

