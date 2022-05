Il Milan vuole continuare il progetto giovani, Noa Lang sembra vicino a vestire la maglia rossonera il prossimo anno.

Continua la ricerca di nuovi giocatori per il Milan. Sembra che i rossoneri stiano per chiudere il trequartista Noa Lang. Un Centrocampista offensivo di spessore da aggiungere alla rosa milanista. L’offerta al Bruges è di 22 milioni di euro. Ci sono stati i primi incontri per definire questo accordo ma la situazione societaria del Milan rappresenta un problema per la definizione finale.

Ebbene Maldini e Massara sono in scadenza di contratto e non possono apporre le loro firme. Un inghippo burocratico che ovviamente sta rallentando il tutto ma che si spera ben presto si risolva, il giocatore spinge per arrivare.

Chi è Noa Lang? Si tratta di un trequartista, che rende maggiormente nella zona centrale del campo. Zona del campo che ha visto prima Brahim Diaz, poi Kessié titolare che non ci sarà nella prossima stagione per l’approdo al Barcellona. Il giocatore può anche giostrare sulle due fasce laterali.

