La dirigenza della Juventus non è più molto convinta di proseguire con il terzino destro voluto anni fa da Allegri, De Sciglio.

Mattia De Sciglio può salutare seriamente la Juventus. La firma per il rinnovo non è ancora arrivata, nonostante il l’accordo già praticamente definito a cui mancavano veramente pochi dettagli. La dirigenza bianconera non è più convinta, il lato che può premeva per il rinnovo era la capacità del giocatore di giocare in entrambe le fasce. Ma il calciatore non è reputato più sano, molte le assenze, moltissime per infortuni di natura muscolare.

De Sciglio non è più un giovane di belle speranze, nella politica bianconera non è un giovane da tenere in panchina. Si stanno valutando altre piste per la fascia destra, Molina e Bellanova stuzzicano seriamente la dirigenza bianconera. La decisione arriverà a breve, il laterale aveva già accettato la riduzione dell’ingaggio corposa, ma ora è la stessa dirigenza aver proprio dubbi sulla tenuta fisica del ragazzo.

