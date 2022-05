Parla Walter Sabatini al Mattino, il dirigente della Salernitana prepara la squadra per la prossima stagione.

Queste le parole di Walter Sabatini, dirigente della Salernitana che dovrà scegliere i giocatori per affrontare la prossima stagione di Serie A.

Queste le sue parole al Mattino: “Il campionato in due fasi modificherà la preparazione atletica: bisogna stabilire come caricare prima i giocatori e come farli allenare dopo. È una prospettiva sconosciuta: daremo un po’ di ferie a novembre. Le caratteristiche, invece, non cambieranno.“

Walter Sabatini

Aggiunge il direttore: “La Salernitana di cosa e di chi ha bisogno? Cercheremo di trattenere questi ragazzi che si sono comportati bene, più 4-5 nuovi. Intanto sappiamo che non possiamo più proporre ai tifosi un campionato da infarto ma dovrà essere tranquillo. Anzi, tranquillo neppure mi piace: dico competitivo.” Conclude così con il probabile rinnovo del tecnico Davide Nicola.

