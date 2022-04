L’autentico mattatore della vittoria ottenuta dal suo Real Madrid in casa del Chelsea è Karim Benzema, autore della seconda tripletta consecutiva in Champions League.

Karim Benzema ha commentato così i suoi tre goal nel post-gara; il francese addirittura non nasconde un pizzico di delusione per una occasione sprecata. “Mi godo ogni momento, sto bene e aiuto la squadra. Quando uno sta bene e gioca in una squadra forte, tutto arriva”.

Pallone Champions League

“Quale gol mi è piaciuto di più? Tutti e tre, valgono lo stesso però sono particolarmente contento di aver segnato il terzo, ne avevo sbagliato uno nel primo tempo e stavo ancora pensando a quella occasione persa. Sono notti magiche, come quella contro il Paris Saint-Germain al Bernabeu. Siamo venuti per vincere, per dimostrare che siamo il Real Madrid. Le cose ci sono andate bene, dal primo all’ultimo minuto. Quando abbiamo un Real come quello di Londra è più facile per tutti“.

