Fatica a contenere la gioia, ed è anche normale, l’attaccante del Real Madrid Karim Benzema dopo il 3-1 rifilato al PSG.

Autentico mattatore della serata, Karim Benzema ha praticamente eliminato il Paris Saint Germain da solo con una fantastica tripletta. Il francese ha letteralmente resuscitato la sua squadra che soffriva gli attacchi ed il possesso palle dei francesi; ecco quanto dichiarato nel post-gara.

IM_Carlo_Ancelotti

“Questa vittoria è per i tifosi che ci hanno dato una grande spinta per tutto il match. È stata difficile, ma tutti abbiamo spinto fino alla fine. Questa qualificazione ce la meritiamo. Donnarumma non ha fatto un errore. L’episodio è merito della pressione della squadra. Sono molto orgoglioso di avere eguagliato una leggenda come Alfredo Di Stefano“.

