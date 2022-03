Il direttore generale del Bayer Leverkusen Rudi Voeller ha parlato del calcio italiano sottolineando le differenze con quello degli altri paesi e con la Serie A dei suoi tempi.

Il dirigente del Bayer Leverkusen ed ex giocatore della Roma Rudi Voeller è stato intervistato da Sky Sport prima dell’inizio della gara con l’Atalanta. “Seguo ancora la Serie A, ma non è più come negli anni ’80 ’90, che era la numero uno al mondo. Ora la Premier League è imbattibile, lo dimostra la Champions League. La cosa bella dell’Italia, a differenza della Germania, è che il campionato è equilibrato, da noi domina solo il Bayern, è più noioso“.



“In Italia servono stadi nuovi. In Germania abbiamo stadi eccezionali, sfruttiamo i Mondiali del 2006 con tanti stadi nuovi. Purtroppo solo Udinese, Juve e poche altre hanno uno stadio bello. Mi fanno un po’ pena i tifosi della Roma e della Lazio che non vedono niente. Spero facciano nuovi stadi”.

