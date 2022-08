L’attaccante del Sassuolo ha reagito in maniera molto brutta per gli insulti di un tifoso dopo la gara persa in Coppa Italia.

L’8 agosto il Modena ha battuto a sorpresa 3-2 il Sassuolo eliminandolo dalla Coppa Italia: dopo la gara Domenico Berardi ha tentato di reagire agli insulti di un tifoso inseguendolo. Il peggio si è evitato perché molti presenti hanno trattenuto l’attaccante, le immagini dell’accaduto sono diventate virali.

Coppa Italia

Successivamente Berardi ha chiesto scusa su Instagram con questo messaggio: “Ci tengo a scusarmi per quanto successo oggi all’uscita dallo stadio dopo la partita contro il Modena. Siamo dei professionisti e soprattutto dobbiamo essere degli esempi per i più giovani ed i bambini. Oggi agli occhi di tutti non ho avuto un comportamento tale. Questo perché sono state toccate in maniera gratuita le cose a me più care come la famiglia, mia moglie e mio figlio fuori dal campo che mi hanno ferito in maniera profonda. Rinnovo le mie scuse anche al tifoso della squadra avversaria“. La FIGC ha aperto un fascicolo e l’attaccante rischia qualche giornata di squalifica.

