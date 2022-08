Potrebbero esserci dei cambiamenti per la gara d’apertura dei Mondiali in Qatar nel 2022: gli organizzatori avrebbero fatto una richiesta alla FIFA

Potrebbero esserci dei cambiamenti per la gara d’apertura dei Mondiali in Qatar nel 2022: gli organizzatori avrebbero fatto una richiesta alla FIFA.

Secondo quanto riportato da AS, gli organizzatori della Coppa del Mondo avrebbero chiesto di anticipare di un giorno l’inizio della competizione per mettere Qatar ed Ecuador come gara d’apertura. Si aspetta la risposta della FIFA, anche se comporterebbe qualche disguido con i biglietti già venduti.

