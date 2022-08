L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku racconta retroscena e dettagli della sua ultima infelice stagione al Chelsea.

Lunga intervista a DAZN di Romelu Lukaku che mostra di avere tanta rabbia da mettere in campo. “La stagione al Chelsea mi ha dato una motivazione in più per fare ancora meglio di prima. In un anno tutti hanno dimenticato cosa sono capace di fare in campo, è una sorta di rabbia che ho dentro di me. Ho sbagliato in tante cose. Quando sono andato via ho voluto questa rivincita perché il Chelsea era la mia squadra quando ero giovane. Pensavo di poter essere protagonista e non è stato così. A marzo ho saputo che c’era l’opportunità di tornare, poi verso la fine della stagione abbiamo fatto un ottimo lavoro con la società e sono potuto tornare. Tutti insieme speriamo di fare meglio dell’anno scorso e di portare qualcosa a casa”.

Romelu Lukaku Lautaro Martinez

“L’Inter gioca diversamente rispetto a quando c’ero io. L’importante è inserirmi bene, capire il modulo dell’allenatore, ho avuto tanti contatti con i giocatori dell’Inter, per me è come se fossi al secondo anno e non me ne sia mai andato. I giocatori hanno più voglia di vincere, ogni partitella è vita o morte e questo mi piace. Questa squadra è ancora più unita di prima. Brozo è diventato ancora più leader e più aperto nella comunicazione rispetto a prima, si lamenta tanto (ride, ndr). Barella è ancora più protagonista in campo, ha fatto più assist l’anno scorso, aver vinto anche Coppa Italia, Supercoppa e l’Europeo lo ha reso più forte. Quando sono arrivato all’Inter sono diventato così, perché sono arrivato da due anni difficili al Manchester United mentalmente. Fisicamente ho sofferto perché non c’ero con la testa, devo ringraziare Conte perché mi ha reso un giocatore forte ma mentalmente mi ha fatto davvero crescere, a non mollare mai e di dare il massimo. Questo rimarrà con me fino alla fine. Anche Inzaghi è così, anche per questo sono tornato. Mio fratello mi ha parlato bene di lui, anche l’anno scorso ho visto come ha lavorato e mi piace“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG