Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino si è detto contento di affrontare i rossoneri nella prima giornata di campionato.

Pierpaolo Marino ha parlato di campo e di mercato ad UdineseTv. “Meglio non si poteva cominciare, è preferibile affrontare prima le squadre di grande valore per sfruttare il fattore sorpresa dei club che sulla carta sono sfavoriti. I giocatori infortunati sono tutti sulla via del recupero”.

Milan esulta scudetto

“Beto è tornato in panchina, Arslan sta recuperando. Per Destiny Udogie c’è una trattativa in corso e parlarne quando non ci sono ancora le ufficialità è molto complicato. È bello che ci sia un’offerta importante per Udogie, ma l’Udinese cede i propri giocatori solo per le cifre giuste e tende a tenerli due anni. Cercheremo di non smentire questi parametri“. Il laterale mancino è molto vicino ad andare al Tottenham pur restando un altro anno ad Udine.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG