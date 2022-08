Intervistato da Il Mattino, Fabio Capello ha disegnato la sua griglia di partenza per la prossima Serie A, focalizzandosi anche sul Milan

SERIE A – «L’Inter è sempre un passo in avanti. Roma e Milan sono quelle che mi sembrano già al completo. Ed è un vantaggio. La Juventus vive con l’handicap di Pogba e c’è il rischio che possa giocare con il freno a mano tirato per via dell’infortunio, temendo di poter saltare il Mondiale in Qatar. E pure il Napoli è lì in corsa per un posto in zona Champions.

