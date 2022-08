Walter Zenga, ex allenatore del Cagliari tra le altre, ha parlato della squadra sarda ai microfoni de L’Unione Sarda

SERIE A2 – «No, è la realtà. Se guardiamo club come Genoa e Cagliari, o anche Brescia e Parma, perfino la Reggina che ha convinto Pippo Inzaghi, si intuisce che sarà un torneo bellissimo. E i rossoblù sardi sono fra i favoriti».

PENSIERO SUL CAGLIARI – «Delusione. Due mesi e mezzo di lockdown, tredici partite in quaranta giorni, la salvezza. Mi sarei aspettato di poter ripartire, ma è andata diversamente. Stavo bene, sarebbe stato bello anche avere i tifosi, ci sono rimasto male».

RITORNO ANCHE IN B – «Certo. E sarei restato per dare continuità. Quando c’ero io, la squadra arrivava da tredici partite senza vittorie e giocammo tredici partite in poco più di un mese. Recuperai Walu e Faragò, Mattiello e Ragatzu giocarono sempre, esordirono Ladinetti e Carboni. Ho solo bei ricordi».

