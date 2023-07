Berardi ha strappato il contratto con la Juventus? Arriva la risposta dell’attaccante del Sassuolo alle parole di Lotito – FOTO

Claudio Lotito, dal ritiro di Auronzo di Cadore, ha svelato questo retroscena su Domenico Berardi: «Ho parlato con il Sassuolo, non è mai stato messo in vendita. A parte che chiedono una cifra spaventosa, ma non è in vendita. Poi parliamo di un ragazzo che ha firmato un contratto con la Juventus e poi lo ha strappato».

Non si è fatta attendere la risposta dell’attaccante del Sassuolo, che ha commentato con alcune emoji di incredulità.

