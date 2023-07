Calciomercato Juve: cosa cambia per Vlahovic dopo il terremoto Mbappé-Psg. I dettagli sul futuro dell’attaccante serbo

Il Psg ha escluso Kylian Mbappé dalla lista dei convocati per l’imminente tournée estiva in Giappone. Rapporti tesi, in ballo un presunto accordo del francese con il Real Madrid a parametro zero per l’estate del 2024 che ha di fatto indotto il club a mettere sul mercato il calciatore.

Ora, come riferito da Sky Sport, il Paris pensa al sostituto del classe ’98. I nomi in agenda sono tre: Dusan Vlahovic della Juventus, Victor Osimhen del Napoli e Harry Kane del Tottenham.

